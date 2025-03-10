10 марта 2025

Мэрия ХМАО отремонтирует дамбы перед весенним паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийском районе отремонтируют дамбы перед весенним паводком
В Ханты-Мансийском районе отремонтируют дамбы перед весенним паводком Фото:

Власти Ханты-Мансийского района отремонтируют несколько дамб перед сезоном паводков, чтобы уберечь сельские поселения от затоплений. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Наименование объекта закупки. Ремонт дамбы обвалования (земляных валов) в поселке Кирпичный, сельского поселения Луговской (Ханты-Мансийский район)», — сообщается на портале.

Власти планируют отремонтировать дамбы в селах Троица, Елизарово, поселке Сибирский, Кедровый и деревне Белогорье. Также заключены контракты на содержание и обслуживание земляных валов.

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Власти Ханты-Мансийского района отремонтируют несколько дамб перед сезоном паводков, чтобы уберечь сельские поселения от затоплений. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование объекта закупки. Ремонт дамбы обвалования (земляных валов) в поселке Кирпичный, сельского поселения Луговской (Ханты-Мансийский район)», — сообщается на портале. Власти планируют отремонтировать дамбы в селах Троица, Елизарово, поселке Сибирский, Кедровый и деревне Белогорье. Также заключены контракты на содержание и обслуживание земляных валов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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