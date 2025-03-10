Мэрия ХМАО отремонтирует дамбы перед весенним паводком

Власти Ханты-Мансийского района отремонтируют несколько дамб перед сезоном паводков, чтобы уберечь сельские поселения от затоплений. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
«Наименование объекта закупки. Ремонт дамбы обвалования (земляных валов) в поселке Кирпичный, сельского поселения Луговской (Ханты-Мансийский район)», — сообщается на портале.
Власти планируют отремонтировать дамбы в селах Троица, Елизарово, поселке Сибирский, Кедровый и деревне Белогорье. Также заключены контракты на содержание и обслуживание земляных валов.
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