Госдума хочет запретить выдачу жилищных сертификатов многодетным экс-мигрантам

Госдума рассмотрит вопрос об ограничении выдачи жилищных сертификатов мигрантам, недавно получившим гражданство РФ, об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил депутат ГД Михаил Матвеев. Предлагается выдавать сертификаты только тем, кто получил паспорт более 10 лет назад, или семьям, где один из супругов рожден в России. Прецедентом для возможного пересмотра правил стал скандал с выдачей сертификатов в Хабаровске.
По словам Матвеева, приоритет должны иметь коренные жители, а нынешняя ситуация — абсурдна. Он сообщил, что изучил возможность разработки федерального законопроекта, однако, по мнению юристов, этот вопрос находится в ведении региональных властей.
«Каждый регион вправе самостоятельно определять условия выдачи соответствующих сертификатов. Считаю целесообразным и оправданным продвижение этого вопроса на федеральном уровне через правительственный нормативный акт», — добавил Матвеев.
Его позицию поддерживает депутат Бийсултан Хамзаев. Он заявил в интервью URA.RU о необходимости предоставить приоритетное право на социальные выплаты и получение жилья гражданам, родившимся в России. По его мнению, в Государственной Думе следует обсудить возможность запрета на выдачу жилищных сертификатов тем, кто совсем недавно получил гражданство, а также установить ограничения, связанные со сроком его получения. Хамзаев также акцентировал внимание на важности контроля за очередью на жилье и оперативного реагирования правоохранительных органов на любые нарушения. Подробнее читайте в нашем материале.
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