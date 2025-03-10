Про села Тобольского района снимут 22 документальных фильма

Цикл посвятят селам тобольского района и людям, которые в них живут
Серию документальных фильмов снимут о селах Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения союза журналистов.
«О сёлах тобольского района снимут серию документальных фильмов. Общественная организация „Движение“ на проект „Отголоски моей земли“ выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Известно, что всего в производство будут запущены 22 картины. Первый фильм уже в процессе производства — он будет посвящен Надцынскому поселению (посёлки Надцы, Ингаир и Пенья).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!