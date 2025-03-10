10 марта 2025

Про села Тобольского района снимут 22 документальных фильма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цикл посвятят селам тобольского района и людям, которые в них живут
Цикл посвятят селам тобольского района и людям, которые в них живут Фото:

Серию документальных фильмов снимут о селах Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения союза журналистов.

«О сёлах тобольского района снимут серию документальных фильмов. Общественная организация „Движение“ на проект „Отголоски моей земли“ выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив», — говорится в сообщении.

Известно, что всего в производство будут запущены 22 картины. Первый фильм уже в процессе производства — он будет посвящен Надцынскому поселению (посёлки Надцы, Ингаир и Пенья).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Серию документальных фильмов снимут о селах Тобольского района Тюменской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального отделения союза журналистов. «О сёлах тобольского района снимут серию документальных фильмов. Общественная организация „Движение“ на проект „Отголоски моей земли“ выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив», — говорится в сообщении. Известно, что всего в производство будут запущены 22 картины. Первый фильм уже в процессе производства — он будет посвящен Надцынскому поселению (посёлки Надцы, Ингаир и Пенья).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...