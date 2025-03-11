Собянин назвал атаку БПЛА на Москву самой массированной за все время

Атака беспилотников ВСУ на Москву, прошедшая утром 11 марта, была самой массированной из тех, что были совершены на столицу. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.
«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, в окрестностях Москвы и области сбиты сотни боевых беспилотников. Мэр также выразил благодарность силам ПВО, ВКС и Минобороны за отличную работу.
Атака украинских дронов на Москву была совершена 11 марта. Собянин сообщал о 91 сбитом беспилотнике над территорией региона. Падение обломков привело к разрушениям зданий и автомобилей, а также к возгораниям. По официальным данным, количество пострадавших составляет пять человек, по неофициальным — восемь. Также были введены ограничения на четырех аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.
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