Путин наградил вице-спикера свердловского заксо

Депутат Виктор Маслаков получил от президента орден Дружбы

11 марта 2025 в 11:07 Размер текста - 17 +

Виктор Маслаков считается одним из влиятельнейших парламентариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Маслакова Виктора Викторовича — исполнительного директора Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга „Добрососедство“», — говорится в документе. На прошлой неделе Виктор Маслаков праздновал день рождения. В 1990-х и начале 2000-х он работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический. В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года. Также Маслаков известен как издатель двух энциклопедий про Екатеринбург, вторую выпустили к 300-летию города в 2023 году. Еще он имеет степень доктора экономических наук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Маслакова Виктора Викторовича — исполнительного директора Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга „Добрососедство“», — говорится в документе. На прошлой неделе Виктор Маслаков праздновал день рождения. В 1990-х и начале 2000-х он работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический. В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года. Также Маслаков известен как издатель двух энциклопедий про Екатеринбург, вторую выпустили к 300-летию города в 2023 году. Еще он имеет степень доктора экономических наук.