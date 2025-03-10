10 марта 2025

Путин наградил вице-спикера свердловского заксо

Депутат Виктор Маслаков получил от президента орден Дружбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение создателей энциклопедии к 300-летию Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей, рыжков александр, маслаков виктор, бугров константин
Виктор Маслаков считается одним из влиятельнейших парламентариев Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Маслакова Виктора Викторовича — исполнительного директора Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга „Добрососедство“», — говорится в документе. На прошлой неделе Виктор Маслаков праздновал день рождения.

В 1990-х и начале 2000-х он работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический.

В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года.

Также Маслаков известен как издатель двух энциклопедий про Екатеринбург, вторую выпустили к 300-летию города в 2023 году. Еще он имеет степень доктора экономических наук.

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Президент РФ Владимир Путин наградил зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктора Маслакова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Маслакова Виктора Викторовича — исполнительного директора Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов города Екатеринбурга „Добрососедство“», — говорится в документе. На прошлой неделе Виктор Маслаков праздновал день рождения. В 1990-х и начале 2000-х он работал в городских и областных структурах власти, причем в самых разных амплуа — от заведующего отделами до заместителя министра (сначала по управлению госимуществом, затем — экономики). В середине «нулевых» Маслаков стал одним из основателей девелоперской компании «Ренова-СтройГруп», которая впоследствии создала в Екатеринбурге целый новый район — Академический. В 2010-м Маслакова назначили сити-менеджером Сколково, он отвечал за строительство инновационного кластера. В свердловском парламенте Маслаков работает с 2016 года. Также Маслаков известен как издатель двух энциклопедий про Екатеринбург, вторую выпустили к 300-летию города в 2023 году. Еще он имеет степень доктора экономических наук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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