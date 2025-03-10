10 марта 2025

Челябинцам рассказали судьбу чекиста-добровольца, прошедшего войну

Челябинец прошел войну добровольцем и стал чекистом
© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша из села Шемаха стал генерал-лейтенантом КГБ СССР
Юноша из села Шемаха стал генерал-лейтенантом КГБ СССР Фото:

11 марта в России отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь праздника жителям Челябинской области рассказали о судьбе добровольца Михаила Тимофеева из села Шемаха Нязепетровского района, который прошел длинный путь от рабочего по производству снарядов до генерал-лейтенанта КГБ СССР.

«В феврале 1943 года, когда начал формироваться Уральский Добровольческий танковый корпус из числа имеющих бронь рабочих и инженерно-технических работников угольной промышленности, Тимофеев одним из первых подал заявление, и в марте 1943 года его зачислили артиллеристом истребительной противотанковой батареи особого мотострелкового батальона. Службу Михаил Александрович закончил в звании генерал-лейтенанта КГБ СССР», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

После тяжелого ранения Тимофеев прошел долгое лечение и вернулся в родную Шемаху, где поначалу стал завклубом, а затем призван в органы госбезопасности. Он прошел длинный путь от помощника оперуполномоченного одного из отделений УНКВД СССР по Челябинской области до замначальника одного из ведущих отделов Челябинского УКГБ, строил ядерный щит и награжден высшей ведомственной наградой — знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». После этого он трудился в органах госбезопасности в различных регионах, работал замминистра по авиации, затем транспорту. Скончался в 2017 году в Москве.

Именно 11 марта стал днем, напоминающим о героизме и самоотверженности жителей Урала, которые, объединившись, создали уникальное танковое соединение — 30 Добровольческий танковый корпус имени И.В. Сталина. Корпус, сформированный в кратчайшие сроки, стал символом единства и силы духа, подарив фронту более 70 миллионов рублей, собранных на народные деньги закупку боевой техники и обмундирования.

Уникальность Уральского добровольческого танкового корпуса заключается в том, что он был создан без государственной помощи. Рабочие и инженеры, в том числе женщины и подростки, работали по 12-18 часов в сутки, чтобы обеспечить армию необходимыми ресурсами. 

Важной частью истории корпуса стали легендарные «черные ножи», которые были изготовлены специально для танкистов и внушали страх врагам. «Этот нож мой отец принес с войны как символ боевой доблести и духа», — рассказывает сын почетного гражданина Златоуста Ивана Михайловича Вакуленко, который также служил в этом корпусе.

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11 марта в России отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. В честь праздника жителям Челябинской области рассказали о судьбе добровольца Михаила Тимофеева из села Шемаха Нязепетровского района, который прошел длинный путь от рабочего по производству снарядов до генерал-лейтенанта КГБ СССР. «В феврале 1943 года, когда начал формироваться Уральский Добровольческий танковый корпус из числа имеющих бронь рабочих и инженерно-технических работников угольной промышленности, Тимофеев одним из первых подал заявление, и в марте 1943 года его зачислили артиллеристом истребительной противотанковой батареи особого мотострелкового батальона. Службу Михаил Александрович закончил в звании генерал-лейтенанта КГБ СССР», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. После тяжелого ранения Тимофеев прошел долгое лечение и вернулся в родную Шемаху, где поначалу стал завклубом, а затем призван в органы госбезопасности. Он прошел длинный путь от помощника оперуполномоченного одного из отделений УНКВД СССР по Челябинской области до замначальника одного из ведущих отделов Челябинского УКГБ, строил ядерный щит и награжден высшей ведомственной наградой — знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». После этого он трудился в органах госбезопасности в различных регионах, работал замминистра по авиации, затем транспорту. Скончался в 2017 году в Москве. Именно 11 марта стал днем, напоминающим о героизме и самоотверженности жителей Урала, которые, объединившись, создали уникальное танковое соединение — 30 Добровольческий танковый корпус имени И.В. Сталина. Корпус, сформированный в кратчайшие сроки, стал символом единства и силы духа, подарив фронту более 70 миллионов рублей, собранных на народные деньги закупку боевой техники и обмундирования. Уникальность Уральского добровольческого танкового корпуса заключается в том, что он был создан без государственной помощи. Рабочие и инженеры, в том числе женщины и подростки, работали по 12-18 часов в сутки, чтобы обеспечить армию необходимыми ресурсами.  Важной частью истории корпуса стали легендарные «черные ножи», которые были изготовлены специально для танкистов и внушали страх врагам. «Этот нож мой отец принес с войны как символ боевой доблести и духа», — рассказывает сын почетного гражданина Златоуста Ивана Михайловича Вакуленко, который также служил в этом корпусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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