10 марта 2025
09 марта 2025
08 марта 2025

В Ленобласти девочка отдала мошенникам 7 миллионов, чтобы спасти родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка вынула из домашнего сейфа деньги в трех валютах
Девочка вынула из домашнего сейфа деньги в трех валютах Фото:

В Ленобласти 13-летняя девочка отдала злоумышленникам деньги на сумму более семи миллионов рублей. Преступники представились сотрудниками ФСБ и убедили подростка, что ее родителям грозит тюремное заключение. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«8 марта на телефон 13-летней жительницы СНТ „Березка“ в Ломоносовском районе через мессенджер позвонили неизвестные, которые представились „сотрудниками ФСБ“. Ребенку сообщили, что в ее семье проблемы и родители могут сесть в тюрьму, и для решения данной проблемы необходимо собрать все деньги в доме и передать курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие».

Девочка, поверив мошенникам, вынула из домашнего сейфа деньги в трех валютах: 1 миллион рублей, 50 тысяч долларов США и 20 тысяч евро. После этого она отправилась на такси, вызванном злоумышленниками, в гипермаркет на Гостилицком шоссе, где передала деньги неизвестной женщине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мать девочки, 41-летняя руководитель логистической компании, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 7 миллионов 420 тысяч рублей.

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В Ленобласти 13-летняя девочка отдала злоумышленникам деньги на сумму более семи миллионов рублей. Преступники представились сотрудниками ФСБ и убедили подростка, что ее родителям грозит тюремное заключение. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «8 марта на телефон 13-летней жительницы СНТ „Березка“ в Ломоносовском районе через мессенджер позвонили неизвестные, которые представились „сотрудниками ФСБ“. Ребенку сообщили, что в ее семье проблемы и родители могут сесть в тюрьму, и для решения данной проблемы необходимо собрать все деньги в доме и передать курьеру», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Девочка, поверив мошенникам, вынула из домашнего сейфа деньги в трех валютах: 1 миллион рублей, 50 тысяч долларов США и 20 тысяч евро. После этого она отправилась на такси, вызванном злоумышленниками, в гипермаркет на Гостилицком шоссе, где передала деньги неизвестной женщине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мать девочки, 41-летняя руководитель логистической компании, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 7 миллионов 420 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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