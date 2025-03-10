Екатеринбурженка вонзила в мужа ножницы и попала в психбольницу

Ножницы пошли в ход во время бытовой ссоры
Жительница Екатеринбурга во время пьяной ссоры вонзила ножницы в своего сожителя, после чего попала в психиатрическую больницу. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«Сожители выпивали и поссорились, женщина схватила ножницы и вонзила в живот гражданскому супругу. Его на скорой увезли в больницу», — рассказал собеседник агентства.
Попала в клинику и его обидчица: женщину изолировали в психиатрической больнице. По факту случившегося идет проверка.
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