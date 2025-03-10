10 марта 2025

Екатеринбурженка вонзила в мужа ножницы и попала в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, ножницы, ручная работа, узбекистан
Ножницы пошли в ход во время бытовой ссоры Фото:

Жительница Екатеринбурга во время пьяной ссоры вонзила ножницы в своего сожителя, после чего попала в психиатрическую больницу. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«Сожители выпивали и поссорились, женщина схватила ножницы и вонзила в живот гражданскому супругу. Его на скорой увезли в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Попала в клинику и его обидчица: женщину изолировали в психиатрической больнице. По факту случившегося идет проверка.

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Жительница Екатеринбурга во время пьяной ссоры вонзила ножницы в своего сожителя, после чего попала в психиатрическую больницу. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Сожители выпивали и поссорились, женщина схватила ножницы и вонзила в живот гражданскому супругу. Его на скорой увезли в больницу», — рассказал собеседник агентства. Попала в клинику и его обидчица: женщину изолировали в психиатрической больнице. По факту случившегося идет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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