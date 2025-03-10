В Челябинске руководителю отдела продаж готовы платить от 200 тысяч рублей

В Челябинске в марте 2025 года самой высокооплачиваемой стала профессия руководителя продаж. Специалистам предлагают зарплату в размере 200 000 рублей в месяц. На втором и третьем местах — стоматологи и инженеры с заработком 150 000 и 120 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе Superjob.
«Самая высокооплачиваемая вакансия марта в Челябинске — руководитель отдела продаж в транспортно-логистической компании. Она ищет специалиста в связи с расширением и готова ему платить от 200 тысяч рублей в месяц. Работодатель предлагает социальные гарантии, комфортные офисные условия, обучение и возможности для профессионального роста», — сообщили и пресс-службе.
На втором месте по размеру заработка в Челябинске — врачи-стоматологи, которым предлагают зарплату 150 тысяч рублей в месяц. Работодатель предоставляет современное оборудование и гарантирует поток пациентов. Также специалистам обещают помочь с переездом.
Третье место по заработку в марте занимает заместитель руководителя проекта по инженерным сетям. Специалисту готовы платить от 130 тысяч. А начальнику строительного отдела предлагают зарплату 120 тысяч рублей в месяц. Специалисту также предоставят бесплатный тренажерный зал на территории предприятия, выплаты к юбилейным датам и разнообразные корпоративные мероприятия.
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