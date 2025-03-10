В Тюмени скинут заботу об объектах культурного наследия на частников

Историческим зданиям для поддержания вида требуются частные инвесторы
В Тюменской области на частных инвесторов скинут заботу о 17 объектах культурного наследия. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
«ДОМ.РФ выставит на торги 17 объектов культурного наследия в Тюменской области. Новые собственники должны восстановить, в частности жилые дома и учреждения в Тобольске, построенные во второй половине XVIII — начале ХХ века», — говорится в сообщении
Известно, что из 17 лотов 15 находятся в Тобольске. По данным ДОМ.РФ, три лота уже проходят процедуру подготовки к торгам.
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