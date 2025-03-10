10 марта 2025

В Тюмени скинут заботу об объектах культурного наследия на частников

В Тюменской области готовятся к торгам 17 объектов культурного наследия
© Служба новостей «URA.RU»
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Историческим зданиям для поддержания вида требуются частные инвесторы
Историческим зданиям для поддержания вида требуются частные инвесторы Фото:

В Тюменской области на частных инвесторов скинут заботу о 17 объектах культурного наследия. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

«ДОМ.РФ выставит на торги 17 объектов культурного наследия в Тюменской области. Новые собственники должны восстановить, в частности жилые дома и учреждения в Тобольске, построенные во второй половине XVIII — начале ХХ века», — говорится в сообщении

Известно, что из 17 лотов 15 находятся в Тобольске. По данным ДОМ.РФ, три лота уже проходят процедуру подготовки к торгам. 

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В Тюменской области на частных инвесторов скинут заботу о 17 объектах культурного наследия. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. «ДОМ.РФ выставит на торги 17 объектов культурного наследия в Тюменской области. Новые собственники должны восстановить, в частности жилые дома и учреждения в Тобольске, построенные во второй половине XVIII — начале ХХ века», — говорится в сообщении Известно, что из 17 лотов 15 находятся в Тобольске. По данным ДОМ.РФ, три лота уже проходят процедуру подготовки к торгам. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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