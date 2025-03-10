Аэропорт Пулково сообщил о задержках и отменах рейсов в московском направлении из-за ограничений в столичных аэропортах. Информацией делится «78».
«Пулково задерживает и отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах», — пишет telegram-канал «78». Некоторые рейсы из Санкт-Петербурга в Москву были задержаны или полностью отменены. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиаперевозчиков.
Пулково выполняет функцию запасного аэродрома для воздушных судов, которые не могут совершить посадку в столичных аэропортах по причине текущих ограничений. Прием и отправка рейсов по другим направлениям осуществляется в штатном режиме. Напомним, 11 марта случилась массовая атака беспилотников на Россию.
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