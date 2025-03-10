10 марта 2025
09 марта 2025
08 марта 2025

Пулково задерживает и отменяет рейсы в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта
Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта Фото:

Аэропорт Пулково сообщил о задержках и отменах рейсов в московском направлении из-за ограничений в столичных аэропортах. Информацией делится «78».

«Пулково задерживает и отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах», — пишет telegram-канал «78». Некоторые рейсы из Санкт-Петербурга в Москву были задержаны или полностью отменены. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиаперевозчиков.

Пулково выполняет функцию запасного аэродрома для воздушных судов, которые не могут совершить посадку в столичных аэропортах по причине текущих ограничений. Прием и отправка рейсов по другим направлениям осуществляется в штатном режиме. Напомним, 11 марта случилась массовая атака беспилотников на Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Пулково сообщил о задержках и отменах рейсов в московском направлении из-за ограничений в столичных аэропортах. Информацией делится «78». «Пулково задерживает и отменяет рейсы в Москву из-за ограничений в столичных аэропортах», — пишет telegram-канал «78». Некоторые рейсы из Санкт-Петербурга в Москву были задержаны или полностью отменены. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиаперевозчиков. Пулково выполняет функцию запасного аэродрома для воздушных судов, которые не могут совершить посадку в столичных аэропортах по причине текущих ограничений. Прием и отправка рейсов по другим направлениям осуществляется в штатном режиме. Напомним, 11 марта случилась массовая атака беспилотников на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...