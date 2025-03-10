10 марта 2025

В Курган придет плюсовая температура и дожди

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В Кургане обещают первый мартовский дождь
В Кургане обещают первый мартовский дождь Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане и области 12 и 13 марта ожидается потепление до шести градусов и небольшой дождь. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Температура днем 12 марта: -2, 3 градуса. Ночью: -10,-15, при прояснении до -20 градусов. Местами порывы ветра до 14 метров в секунду», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

На 13 марта синоптики прогнозируют дневное потепление до шести градусов. Ночью ожидается температура от нуля до -5 градусов. Погода ожидается ветренной с порывами до 14 метров и осадками в виде дождя. 

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В Кургане и области 12 и 13 марта ожидается потепление до шести градусов и небольшой дождь. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Температура днем 12 марта: -2, 3 градуса. Ночью: -10,-15, при прояснении до -20 градусов. Местами порывы ветра до 14 метров в секунду», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. На 13 марта синоптики прогнозируют дневное потепление до шести градусов. Ночью ожидается температура от нуля до -5 градусов. Погода ожидается ветренной с порывами до 14 метров и осадками в виде дождя. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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