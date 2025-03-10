В Курган придет плюсовая температура и дожди

В Кургане обещают первый мартовский дождь
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Кургане и области 12 и 13 марта ожидается потепление до шести градусов и небольшой дождь. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Температура днем 12 марта: -2, 3 градуса. Ночью: -10,-15, при прояснении до -20 градусов. Местами порывы ветра до 14 метров в секунду», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
На 13 марта синоптики прогнозируют дневное потепление до шести градусов. Ночью ожидается температура от нуля до -5 градусов. Погода ожидается ветренной с порывами до 14 метров и осадками в виде дождя.
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