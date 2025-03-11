Песков призвал не надевать розовые очки в связи с отказом США от поддержки Киева

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Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине
Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от преждевременного оптимизма в отношении изменений в политике США по отношению к Украине и призвал не «надевать розовый очки». Об этом он заявил во время выступления на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — передает ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля также обратил внимание на распространенные предположения о том, что США могут прекратить военную поддержку Украины и на другие изменения, которые могут показаться положительными, но требуют осторожности в оценках. Песков подчеркнул, что важно не поддаваться чрезмерному оптимизму и сохранять реалистичный взгляд на международные отношения.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от преждевременного оптимизма в отношении изменений в политике США по отношению к Украине и призвал не «надевать розовый очки». Об этом он заявил во время выступления на всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы». «Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы», — передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля также обратил внимание на распространенные предположения о том, что США могут прекратить военную поддержку Украины и на другие изменения, которые могут показаться положительными, но требуют осторожности в оценках. Песков подчеркнул, что важно не поддаваться чрезмерному оптимизму и сохранять реалистичный взгляд на международные отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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