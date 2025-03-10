10 марта 2025

В ХМАО впервые пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновники, бизнесмены и эксперты со всей страны съедутся на форум в Ханты-Мансийске
Чиновники, бизнесмены и эксперты со всей страны съедутся на форум в Ханты-Мансийске Фото:

В Югре 21-22 марта пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России». На нем эксперты со всей страны поделятся лучшими практиками развития местного самоуправления, пишет telegram-канал «Югра Z официально».

«Югра впервые примет Всероссийский форум „Малая родина — сила России“. Региональные дни пройдут 21–22 марта», — пишет telegram-канал.

Темой форума станет «Наследие». Участие примут представители городов и районов со всей страны, они поделятся своими практиками развития местного самоуправления.

«Уважение и память, нерушимость традиций, сплочение народов — это то, что объединяет всех югорчан, граждан нашей страны. Югра бережно хранит память предков, продолжая их путь освоения и развития Севера для благополучия всей России», — сказал губернатор Руслан Кухарук.

Итоги и резолюции будут представлены на главном форуме в Москве. Он состоится в апреле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре 21-22 марта пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России». На нем эксперты со всей страны поделятся лучшими практиками развития местного самоуправления, пишет telegram-канал «Югра Z официально». «Югра впервые примет Всероссийский форум „Малая родина — сила России“. Региональные дни пройдут 21–22 марта», — пишет telegram-канал. Темой форума станет «Наследие». Участие примут представители городов и районов со всей страны, они поделятся своими практиками развития местного самоуправления. «Уважение и память, нерушимость традиций, сплочение народов — это то, что объединяет всех югорчан, граждан нашей страны. Югра бережно хранит память предков, продолжая их путь освоения и развития Севера для благополучия всей России», — сказал губернатор Руслан Кухарук. Итоги и резолюции будут представлены на главном форуме в Москве. Он состоится в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...