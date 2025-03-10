В ХМАО впервые пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России»

В Югре 21-22 марта пройдет всероссийский форум «Малая родина — сила России». На нем эксперты со всей страны поделятся лучшими практиками развития местного самоуправления, пишет telegram-канал «Югра Z официально».
«Югра впервые примет Всероссийский форум „Малая родина — сила России“. Региональные дни пройдут 21–22 марта», — пишет telegram-канал.
Темой форума станет «Наследие». Участие примут представители городов и районов со всей страны, они поделятся своими практиками развития местного самоуправления.
«Уважение и память, нерушимость традиций, сплочение народов — это то, что объединяет всех югорчан, граждан нашей страны. Югра бережно хранит память предков, продолжая их путь освоения и развития Севера для благополучия всей России», — сказал губернатор Руслан Кухарук.
Итоги и резолюции будут представлены на главном форуме в Москве. Он состоится в апреле.
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