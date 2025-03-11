Социологи выяснили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России

Исследователи ВШЭ оценили доход среднего класса в РФ в 75 тысяч рублей
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Исследователи ВШЭ оценили заработок среднего класса в России в 75 тысяч рублей
Исследователи ВШЭ оценили заработок среднего класса в России в 75 тысяч рублей Фото:

Средний доход представителей среднего класса в России составляет 75 тысяч рублей в месяц, в то время как их ежемесячные расходы достигают 83 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП НИУ ВШЭ.

«Представители среднего класса в городах России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тысяч рублей», — пишет РБК. Агентство ссылается на исследование, с которым ему удалось ознакомиться.

Возрастное распределение среднего класса охватывает россиян от 25 до 55 лет. Из этой группы 72% составляют люди, имеющие семьи, а 48% воспитывают несовершеннолетних детей. Что касается занятости, то 45% представителей среднего класса работают на найм, 21% заняты в бюджетных организациях, 15% ведут собственный бизнес, а 12% не работают.

Помимо основной занятости, 34% представителей среднего класса имеют доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% получают пенсию. Также стоит отметить, что большинство (75%) может позволить себе покупку бытовой техники без особых затруднений, однако приобретение автомобиля является сложной задачей для многих из них. В ходе опроса только 6% участников заявили, что могут позволить себе любые желания без ограничений.

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Средний доход представителей среднего класса в России составляет 75 тысяч рублей в месяц, в то время как их ежемесячные расходы достигают 83 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП НИУ ВШЭ. «Представители среднего класса в городах России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тысяч рублей», — пишет РБК. Агентство ссылается на исследование, с которым ему удалось ознакомиться. Возрастное распределение среднего класса охватывает россиян от 25 до 55 лет. Из этой группы 72% составляют люди, имеющие семьи, а 48% воспитывают несовершеннолетних детей. Что касается занятости, то 45% представителей среднего класса работают на найм, 21% заняты в бюджетных организациях, 15% ведут собственный бизнес, а 12% не работают. Помимо основной занятости, 34% представителей среднего класса имеют доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% получают пенсию. Также стоит отметить, что большинство (75%) может позволить себе покупку бытовой техники без особых затруднений, однако приобретение автомобиля является сложной задачей для многих из них. В ходе опроса только 6% участников заявили, что могут позволить себе любые желания без ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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