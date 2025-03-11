Социологи выяснили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России

Средний доход представителей среднего класса в России составляет 75 тысяч рублей в месяц, в то время как их ежемесячные расходы достигают 83 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование Центра анализа доходов и уровня жизни ИСП НИУ ВШЭ.
«Представители среднего класса в городах России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тысяч рублей», — пишет РБК. Агентство ссылается на исследование, с которым ему удалось ознакомиться.
Возрастное распределение среднего класса охватывает россиян от 25 до 55 лет. Из этой группы 72% составляют люди, имеющие семьи, а 48% воспитывают несовершеннолетних детей. Что касается занятости, то 45% представителей среднего класса работают на найм, 21% заняты в бюджетных организациях, 15% ведут собственный бизнес, а 12% не работают.
Помимо основной занятости, 34% представителей среднего класса имеют доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% получают пенсию. Также стоит отметить, что большинство (75%) может позволить себе покупку бытовой техники без особых затруднений, однако приобретение автомобиля является сложной задачей для многих из них. В ходе опроса только 6% участников заявили, что могут позволить себе любые желания без ограничений.
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