10 марта 2025
09 марта 2025

В Петербурге женщина умерла после пластической операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентке была проведена пластическая операция в частной клинике, расположенной на Выборгском шоссе
Пациентке была проведена пластическая операция в частной клинике, расположенной на Выборгском шоссе Фото:

В Петербурге женщина скончалась после пластической операции, проведенной в одной из многопрофильных клиник города. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности», — пишет ГСУ СК России по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. 

Пациентке 4 марта была проведена пластическая операция в частной клинике, расположенной на Выборгском шоссе. В послеоперационный период женщина не жаловалась на состояние своего здоровья и чувствовала себя удовлетворительно. Однако ночью пятого марта медицинским персоналом клиники пациентка была обнаружена в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о немедленной госпитализации женщины в другое медицинское учреждение, где ей были оказаны экстренные реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием назначен ряд судебно-медицинских и иных экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти пациентки, а также выявить возможные нарушения медицинских стандартов и правил проведения операции.

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В Петербурге женщина скончалась после пластической операции, проведенной в одной из многопрофильных клиник города. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности», — пишет ГСУ СК России по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.  Пациентке 4 марта была проведена пластическая операция в частной клинике, расположенной на Выборгском шоссе. В послеоперационный период женщина не жаловалась на состояние своего здоровья и чувствовала себя удовлетворительно. Однако ночью пятого марта медицинским персоналом клиники пациентка была обнаружена в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о немедленной госпитализации женщины в другое медицинское учреждение, где ей были оказаны экстренные реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием назначен ряд судебно-медицинских и иных экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти пациентки, а также выявить возможные нарушения медицинских стандартов и правил проведения операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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