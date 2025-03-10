В Петербурге женщина умерла после пластической операции

В Петербурге женщина скончалась после пластической операции, проведенной в одной из многопрофильных клиник города. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности», — пишет ГСУ СК России по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Пациентке 4 марта была проведена пластическая операция в частной клинике, расположенной на Выборгском шоссе. В послеоперационный период женщина не жаловалась на состояние своего здоровья и чувствовала себя удовлетворительно. Однако ночью пятого марта медицинским персоналом клиники пациентка была обнаружена в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение о немедленной госпитализации женщины в другое медицинское учреждение, где ей были оказаны экстренные реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медиков, пациентка скончалась.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием назначен ряд судебно-медицинских и иных экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти пациентки, а также выявить возможные нарушения медицинских стандартов и правил проведения операции.
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