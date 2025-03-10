В Тюменской области готовятся к неожиданным заморозкам

После неожиданных заморозков придет резкое потепление
В районах Тюменской области ожидаются неожиданные заморозки до -27°C. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! 2 марта ночью без существенных осадков, местами изморозь, туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха -22…-27°C „, — говорится в предупреждении.
Отмечается, что днем ситуация резко изменится. Температура воздуха может подняться до 1°C, но ветер окрепнет — его скорость составит 7-12 с порывами до 17 метров в секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!