10 марта 2025

В Тюменской области готовятся к неожиданным заморозкам

В районах Тюменской области 12 марта ожидают резких заморозков до -27 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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После неожиданных заморозков придет резкое потепление
После неожиданных заморозков придет резкое потепление Фото:

В районах Тюменской области ожидаются неожиданные заморозки до -27°C. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! 2 марта ночью без существенных осадков, местами изморозь, туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха -22…-27°C „, — говорится в предупреждении.

Отмечается, что днем ситуация резко изменится. Температура воздуха может подняться до 1°C, но ветер окрепнет — его скорость составит 7-12 с порывами до 17 метров в секунду.

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В районах Тюменской области ожидаются неожиданные заморозки до -27°C. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! 2 марта ночью без существенных осадков, местами изморозь, туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха -22…-27°C „, — говорится в предупреждении. Отмечается, что днем ситуация резко изменится. Температура воздуха может подняться до 1°C, но ветер окрепнет — его скорость составит 7-12 с порывами до 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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