В Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа

В Перми эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. По информации в соцсетях, туда поступили анонимные сообщения о минировании.
«Пока без комментариев. Мы работаем с оперативными службами», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.
В краевом МЧС пояснили, что сообщений о происшествиях к ним не поступало. Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается.
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В региональном минтербезе URA.RU пояснили, что анонимные сообщения о минировании поступили на электронные почты объектов образования Перми.
«Оперативные службы оповещены, проводятся проверки. Призываем не поддаваться панике», — добавили в ведомстве.
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