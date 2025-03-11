В Перми эвакуировали студентов нефтяного колледжа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В краевом МЧС сообщили, что сообщений о происшествиях к ним не поступало
В краевом МЧС сообщили, что сообщений о происшествиях к ним не поступало Фото:

В Перми эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. По информации в соцсетях, туда поступили анонимные сообщения о минировании.

«Пока без комментариев. Мы работаем с оперативными службами», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения.

В краевом МЧС пояснили, что сообщений о происшествиях к ним не поступало. Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается.

Обновлено

В региональном минтербезе URA.RU пояснили, что анонимные сообщения о минировании поступили на электронные почты объектов образования Перми. 

«Оперативные службы оповещены, проводятся проверки. Призываем не поддаваться панике», — добавили в ведомстве. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми эвакуировали студентов и педагогов нефтяного колледжа. По информации в соцсетях, туда поступили анонимные сообщения о минировании. «Пока без комментариев. Мы работаем с оперативными службами», — сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения. В краевом МЧС пояснили, что сообщений о происшествиях к ним не поступало. Редакция направила запрос в Министерство территориальной безопасности Пермского края с просьбой прокомментировать эвакуацию. Ответ на него ожидается. Обновлено В региональном минтербезе URA.RU пояснили, что анонимные сообщения о минировании поступили на электронные почты объектов образования Перми.  «Оперативные службы оповещены, проводятся проверки. Призываем не поддаваться панике», — добавили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...