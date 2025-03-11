Минцифры: 114 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы получить кредит, самозапрет можно снять в любой момент
Чтобы получить кредит, самозапрет можно снять в любой момент Фото:

Уже более 114 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты и займы за первые 10 дней работы нового сервиса Госуслуг, призванного предотвратить мошенничество в финансовой сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«За 10 дней сервисом россияне воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года. Челябинская область — на десятом месте в РФ по количеству оформленных самозапретов», — уточнили в Минцифры.

Больше всего самозапретов зафиксировано в Москве — 951 тысяча. На втором месте Санкт-Петербург — 388 тысяч, на третьем — Московская область — 307 тысяч. Далее следуют Краснодарский край (185 тысяч), Свердловская область (160 тысяч), Башкортостан (146 тысяч), Татарстан (135 тысяч), Новосибирская область (123 тысячи), Ростовская область — 115 тысячи.

Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет.

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Уже более 114 тысяч челябинцев оформили самозапрет на кредиты и займы за первые 10 дней работы нового сервиса Госуслуг, призванного предотвратить мошенничество в финансовой сфере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минцифры РФ. «За 10 дней сервисом россияне воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года. Челябинская область — на десятом месте в РФ по количеству оформленных самозапретов», — уточнили в Минцифры. Больше всего самозапретов зафиксировано в Москве — 951 тысяча. На втором месте Санкт-Петербург — 388 тысяч, на третьем — Московская область — 307 тысяч. Далее следуют Краснодарский край (185 тысяч), Свердловская область (160 тысяч), Башкортостан (146 тысяч), Татарстан (135 тысяч), Новосибирская область (123 тысячи), Ростовская область — 115 тысячи. Запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях можно полностью либо частично. Например, можно ограничить только дистанционное оформление договоров в МФО. Около 90% заявителей выбирают полный запрет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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