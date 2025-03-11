В Челябинске в микрорайоне Чурилово новый жилой комплекс «ЖК на Эльтонской» возведут в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Тракторозаводском районе Челябинска в поселке Чурилово по улице Эльтонская 2-я, 18 Б новый жилой комплекс „ЖК на Эльтонской“ планируется построить в четвертом квартале 2025 года. Застройщик ООО „Корд“ планирует возвести 10-этажный дом на 69 квартир», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается на сайте, планируется построить высотный жилой дом на два подъезда общей жилой площадью почти пять тысяч квадратных метров, на территории будет 20 мест для автопарковки. Также появятся детская, спортивная площадки и площадка для сбора мусора. В августе 2024 года власти одобрили отклонение от предельных параметров при строительстве дома. Разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве объекта было получено застройщиком по результатам общественных обсуждений, которые состоялись 13 июня 2024 года.
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