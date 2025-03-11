Екатеринбурженка засудила МВД за сорвавшийся отпуск в Турции

Екатеринбурженка засудила МВД России за ошибку в загранпаспорте, из-за которой она со своей дочкой не смогла вовремя вылететь в Турцию. Верх-Исетский райсуд взыскал с ведомства более 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Женщина приобрела для себя и дочери путевку в Анталию на девять дней за 178 тысяч рублей. Вылет в назначенное время не состоялся. При прохождении пограничного контроля в аэропорту Кольцово паспорт Елены признали недействительным из-за ошибки в машиночитаемой зоне. Поездку пришлось отложить», — пояснили в инстанции.
Спустя два дня Елене выдали новый паспорт, она снова купила билеты и улетела на отдых. По возвращении домой женщина обратилась с иском в суд, где просила взыскать с полиции 109 тысяч рублей ущерба и 200 тысяч рублей моральной компенсации. Суд поддержал ее требования частично, взыскав с ведомства в сумме около 113 тысяч рублей.
МВД РФ и ГУ МВД России по Свердловской области пытались оспорить решение, аргументируя ошибку алгоритма при формировании машиночитаемой зоны паспорта, которая якобы не подлежала контролю должностных лиц. Однако Свердловский облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
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