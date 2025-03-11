В Екатеринбурге продают крошечные квартиры, цены на которые могут составлять 1,8 миллиона рублей и ниже. В подборке URA.RU детально рассмотрены разные объекты недвижимости, предлагаемые к продаже.
Самая маленькая студия
11 квадратных метров за 1,8 миллиона рублей продают в Ленинском районе по улице Академика Бардина. В микроквартире есть все необходимое для жизни: диван, техника, телевизор, стеклопакеты. При покупке в ипотеку платеж будет сравнительно небольшим — 25 тысяч рублей в месяц.
«Однушка» для молодой семьи
В доме секционного типа за 1,7 миллиона рублей продают, как заявляется, однокомнатную квартиру, площадью 12,5 квадратных метров. «Уютная, светлая комната в дoмe ceкциoнного типа в paйoнe ЖБИ. Отличный cтaртoвый вapиант для молoдой сeмьи или сдачи в aрeнду!» — указано в объявлении. Ипотечный платеж за объект составит 23,7 тысяч рублей при первом взносе в 525 тысяч рублей.
Пустая студия
За полтора миллиона предлагают купить студию 13 квадратных метров. Она находится в Чкаловском районе. Как отмечает продавец, состояние объекта: «Заезжай и живи.» Ежемесячный платеж по ипотеке в данном случае ниже, чем для всех вышеописанных квартир, — 20,3 тысяч рублей.
Студия с санузлом
Так нестандартно описал свою квартиру владелец. Площадь студии — 14 квадратных метров, а стоимость — 1,6 миллиона рублей. Объект расположен на первом этаже двухэтажного дома.
Студия с ламинатом и натяжным потолком
Компактное пространство площадью 15,4 «квадратов» продают за 1,6 миллиона рублей. В комнате есть кухонный гарнитур, диван, бытовая техника, они останутся новому владельцу. Студию можно купить в ипотеку, ежемесячный платеж в таком случае будет варьироваться от 22,7 тысяч до 29,6 тысяч рублей в зависимости от первого взноса.
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