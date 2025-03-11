В Екатеринбурге за миллионы продают микроквартиры: что внутри. Фото

В Екатеринбурге за 1,8 миллиона продают студию 11 «квадратов»
© Служба новостей «URA.RU»
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В большинстве случаев комнаты уже обставлены мебелью
В большинстве случаев комнаты уже обставлены мебелью Фото:

В Екатеринбурге продают крошечные квартиры, цены на которые могут составлять 1,8 миллиона рублей и ниже. В подборке URA.RU детально рассмотрены разные объекты недвижимости, предлагаемые к продаже.

Самая маленькая студия

11 квадратных метров за 1,8 миллиона рублей продают в Ленинском районе по улице Академика Бардина. В микроквартире есть все необходимое для жизни: диван, техника, телевизор, стеклопакеты. При покупке в ипотеку платеж будет сравнительно небольшим — 25 тысяч рублей в месяц.

В квартире выполнен ремонт в светлых тонах
В квартире выполнен ремонт в светлых тонах
Фото:

«Однушка» для молодой семьи

В доме секционного типа за 1,7 миллиона рублей продают, как заявляется, однокомнатную квартиру, площадью 12,5 квадратных метров. «Уютная, светлая комната в дoмe ceкциoнного типа в paйoнe ЖБИ. Отличный cтaртoвый вapиант для молoдой сeмьи или сдачи в aрeнду!» — указано в объявлении. Ипотечный платеж за объект составит 23,7 тысяч рублей при первом взносе в 525 тысяч рублей. 

Пустая студия

За полтора миллиона предлагают купить студию 13 квадратных метров. Она находится в Чкаловском районе. Как отмечает продавец, состояние объекта: «Заезжай и живи.» Ежемесячный платеж по ипотеке в данном случае ниже, чем для всех вышеописанных квартир, — 20,3 тысяч рублей. 

В квартире нет мебели, установлена только техника
В квартире нет мебели, установлена только техника
Фото:

Студия с санузлом

Так нестандартно описал свою квартиру владелец. Площадь студии — 14 квадратных метров, а стоимость — 1,6 миллиона рублей. Объект расположен на первом этаже двухэтажного дома. 

Один «квадрат» стоит 114,2 тысяч рублей
Один «квадрат» стоит 114,2 тысяч рублей
Фото:

Студия с ламинатом и натяжным потолком

Компактное пространство площадью 15,4 «квадратов» продают за 1,6 миллиона рублей. В комнате есть кухонный гарнитур, диван, бытовая техника, они останутся новому владельцу. Студию можно купить в ипотеку, ежемесячный платеж в таком случае будет варьироваться от 22,7 тысяч до 29,6 тысяч рублей в зависимости от первого взноса. 

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В Екатеринбурге продают крошечные квартиры, цены на которые могут составлять 1,8 миллиона рублей и ниже. В подборке URA.RU детально рассмотрены разные объекты недвижимости, предлагаемые к продаже. Самая маленькая студия 11 квадратных метров за 1,8 миллиона рублей продают в Ленинском районе по улице Академика Бардина. В микроквартире есть все необходимое для жизни: диван, техника, телевизор, стеклопакеты. При покупке в ипотеку платеж будет сравнительно небольшим — 25 тысяч рублей в месяц. «Однушка» для молодой семьи В доме секционного типа за 1,7 миллиона рублей продают, как заявляется, однокомнатную квартиру, площадью 12,5 квадратных метров. «Уютная, светлая комната в дoмe ceкциoнного типа в paйoнe ЖБИ. Отличный cтaртoвый вapиант для молoдой сeмьи или сдачи в aрeнду!» — указано в объявлении. Ипотечный платеж за объект составит 23,7 тысяч рублей при первом взносе в 525 тысяч рублей.  Пустая студия За полтора миллиона предлагают купить студию 13 квадратных метров. Она находится в Чкаловском районе. Как отмечает продавец, состояние объекта: «Заезжай и живи.» Ежемесячный платеж по ипотеке в данном случае ниже, чем для всех вышеописанных квартир, — 20,3 тысяч рублей.  Студия с санузлом Так нестандартно описал свою квартиру владелец. Площадь студии — 14 квадратных метров, а стоимость — 1,6 миллиона рублей. Объект расположен на первом этаже двухэтажного дома.  Студия с ламинатом и натяжным потолком Компактное пространство площадью 15,4 «квадратов» продают за 1,6 миллиона рублей. В комнате есть кухонный гарнитур, диван, бытовая техника, они останутся новому владельцу. Студию можно купить в ипотеку, ежемесячный платеж в таком случае будет варьироваться от 22,7 тысяч до 29,6 тысяч рублей в зависимости от первого взноса. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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