Пользователей электросамокатов приравняют к водителям транспортных средств

Лица, управляющие электросамокатами, будут квалифицироваться как водители транспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
«Изменениями в ПДД пользователь СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. URA.RU) будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — передает РИА Новости содержание проекта изменений в ПДД, подготовленного министерством. Там уточнили, что распространение СИМ требует принятия мер для их безопасного включения в городскую инфраструктуру.
Предстоящие изменения в законодательстве установят четкие критерии, разграничивающие СИМ, велосипеды и мопеды. Кроме того, будет установлен строгий запрет на перевозку более одного человека на электросамокате, независимо от его конструктивных особенностей. При приближении к пешеходам скорость движения на СИМ будет ограничена до десяти км/ч. Также будет запрещено использование звуковых сигналов с целью принуждения пешеходов уступать дорогу.
В Подмосковье 7 марта стартовал сезон аренды электросамокатов. Для удобства пользователей парковочные места будут организованы вблизи станций метро и Московских центральных диаметров, а также в районах с высокой концентрацией населения, передает 360.гu.
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