Большие круизные лайнеры смогут причаливать к двум пермским музеям

В навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод».
«Открытие причала в „Хохловке“ увеличит число заходов судов. Например, компании „Волга-Волга“ и „Владимир Маяковский“ уже включили „Хохловку“ в свои маршруты. Кроме того, планируется запуск причала в Соликамске у „Сользавода“. Он уже изготовлен и находится на судоверфи. Осталось провести подготовительные работы на берегу, чтобы его правильно установить», — рассказал ТАСС зампред краевого правительства Алексей Черников.
И добавил, что при наличии необходимых разрешений круизные компании смогут делать ночную остановку не в Березниках, а в Соликамске. Это позволит сократить время трансфера пассажиров до Чердыни, Красновишерска и Всеволодо-Вильвы.
Ранее URA.RU сообщало, о возобновлении работы электрокатамарана «Экоход 2». Стоимость билетов на круизные рейсы в 2025 году вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.
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