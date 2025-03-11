Большие круизные лайнеры смогут причаливать к двум пермским музеям

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Компании «Волга-Волга» и «Владимир Маяковский» уже включили «Хохловку» в свои маршруты
Компании «Волга-Волга» и «Владимир Маяковский» уже включили «Хохловку» в свои маршруты Фото:

В навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод».

«Открытие причала в „Хохловке“ увеличит число заходов судов. Например, компании „Волга-Волга“ и „Владимир Маяковский“ уже включили „Хохловку“ в свои маршруты. Кроме того, планируется запуск причала в Соликамске у „Сользавода“. Он уже изготовлен и находится на судоверфи. Осталось провести подготовительные работы на берегу, чтобы его правильно установить», — рассказал ТАСС зампред краевого правительства Алексей Черников.

И добавил, что при наличии необходимых разрешений круизные компании смогут делать ночную остановку не в Березниках, а в Соликамске. Это позволит сократить время трансфера пассажиров до Чердыни, Красновишерска и Всеволодо-Вильвы.

Ранее URA.RU сообщало, о возобновлении работы электрокатамарана «Экоход 2». Стоимость билетов на круизные рейсы в 2025 году вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.

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В навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут останавливаться у причалов, расположенных рядом с двумя известными региональными музеями. Речь идет об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод». «Открытие причала в „Хохловке“ увеличит число заходов судов. Например, компании „Волга-Волга“ и „Владимир Маяковский“ уже включили „Хохловку“ в свои маршруты. Кроме того, планируется запуск причала в Соликамске у „Сользавода“. Он уже изготовлен и находится на судоверфи. Осталось провести подготовительные работы на берегу, чтобы его правильно установить», — рассказал ТАСС зампред краевого правительства Алексей Черников. И добавил, что при наличии необходимых разрешений круизные компании смогут делать ночную остановку не в Березниках, а в Соликамске. Это позволит сократить время трансфера пассажиров до Чердыни, Красновишерска и Всеволодо-Вильвы. Ранее URA.RU сообщало, о возобновлении работы электрокатамарана «Экоход 2». Стоимость билетов на круизные рейсы в 2025 году вырастет на 10-15%. Навигация стартует 8 мая. Всего запланировано 35 круизов. Первый из них пройдёт по маршруту Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Казань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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