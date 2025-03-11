Американская делегация опоздала на встречу с украинцами в Саудовской Аравии

Американская делегация не прибыла вовремя на запланированные переговоры с представителями Украины, которые начались сегодня в Джидде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает украинское информагентство УНН.
«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — утверждается в публикации УНН. Из-за задержки американской стороны начало переговорного процесса пришлось ненадолго отложить, сообщает агенство. Представители обеих стран планируют обсудить ряд важных вопросов, касающихся двусторонних отношений и текущей международной обстановки.
Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.
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