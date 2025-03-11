Американская делегация опоздала на встречу с украинцами в Саудовской Аравии

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Начало переговоров между США и Украиной в Джидде отложили
Начало переговоров между США и Украиной в Джидде отложили Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американская делегация не прибыла вовремя на запланированные переговоры с представителями Украины, которые начались сегодня в Джидде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает украинское информагентство УНН.

«Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — утверждается в публикации УНН. Из-за задержки американской стороны начало переговорного процесса пришлось ненадолго отложить, сообщает агенство. Представители обеих стран планируют обсудить ряд важных вопросов, касающихся двусторонних отношений и текущей международной обстановки.

Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.

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Американская делегация не прибыла вовремя на запланированные переговоры с представителями Украины, которые начались сегодня в Джидде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает украинское информагентство УНН. «Американская делегация опоздала на встречу с Украиной», — утверждается в публикации УНН. Из-за задержки американской стороны начало переговорного процесса пришлось ненадолго отложить, сообщает агенство. Представители обеих стран планируют обсудить ряд важных вопросов, касающихся двусторонних отношений и текущей международной обстановки. Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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