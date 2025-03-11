Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ТЦ в Курской области

Накануне ВСУ ударили по ТЦ «Добрыня» в Курской области, в настоящий момент четверо пострадавших находятся в реанимации. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
«Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области находятся в реанимации», — рассказал Хинштейн. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что среди пострадавших в тяжелом состоянии также находятся двое подростков.
Удар по торговому центру в слободе Белой ВСУ совершили вечером 10 марта. В результате происшествия четверо человек погибли. СКР возбудил уголовное дело. До этого Украина также атаковала ракетами HIMARS рынок в селе Херсонской области. Тогда также погибли люди.
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