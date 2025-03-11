Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ТЦ в Курской области

Хинштейн: четверо пострадавших от удара ВСУ находятся в реанимации
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Четверо пострадавших от удара ВСУ по ТЦ в Курской области находятся в реанимации
Четверо пострадавших от удара ВСУ по ТЦ в Курской области находятся в реанимации Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Накануне ВСУ ударили по ТЦ «Добрыня» в Курской области, в настоящий момент четверо пострадавших находятся в реанимации. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн. 

«Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области находятся в реанимации», — рассказал Хинштейн. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что среди пострадавших в тяжелом состоянии также находятся двое подростков. 

Удар по торговому центру в слободе Белой ВСУ совершили вечером 10 марта. В результате происшествия четверо человек погибли. СКР возбудил уголовное дело. До этого Украина также атаковала ракетами HIMARS рынок в селе Херсонской области. Тогда также погибли люди.

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Накануне ВСУ ударили по ТЦ «Добрыня» в Курской области, в настоящий момент четверо пострадавших находятся в реанимации. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.  «Четверо пострадавших при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области находятся в реанимации», — рассказал Хинштейн. Его слова передает ТАСС. Отмечается, что среди пострадавших в тяжелом состоянии также находятся двое подростков.  Удар по торговому центру в слободе Белой ВСУ совершили вечером 10 марта. В результате происшествия четверо человек погибли. СКР возбудил уголовное дело. До этого Украина также атаковала ракетами HIMARS рынок в селе Херсонской области. Тогда также погибли люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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