Увеличилось число погибших после удара ВСУ по рынку в Херсонской области

После удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области число погибших возросло до четырех. Среди них есть 15-летний подросток.
«Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области достигло четырех человек», — сообщает газета «Известия». Среди них, по данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, есть 15-летний подросток. В результате атаки восемь человек получили ранения, включая работников скорой помощи, которые попали под обстрел. Повреждены здания и автомобили мирных жителей, а также машина скорой помощи.
Украинские военные 9 марта нанесли удар двумя американскими ракетами HIMARS по торговому рынку в селе Великие Копани. Владимир Сальдо охарактеризовал эти действия как варварские, отметив, что удар был нанесен в момент, когда на рынке находилось много гражданских.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.