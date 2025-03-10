Увеличилось число погибших после удара ВСУ по рынку в Херсонской области

«Известия»: 4 человека погибли от удара ВСУ по рынку в Великих Копанях
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Среди погибших есть 15-летний ребенок, заявил Сальдо
Среди погибших есть 15-летний ребенок, заявил Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области число погибших возросло до четырех. Среди них есть 15-летний подросток.

«Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области достигло четырех человек», — сообщает газета «Известия». Среди них, по данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, есть 15-летний подросток. В результате атаки восемь человек получили ранения, включая работников скорой помощи, которые попали под обстрел. Повреждены здания и автомобили мирных жителей, а также машина скорой помощи.

Украинские военные 9 марта нанесли удар двумя американскими ракетами HIMARS по торговому рынку в селе Великие Копани. Владимир Сальдо охарактеризовал эти действия как варварские, отметив, что удар был нанесен в момент, когда на рынке находилось много гражданских.

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После удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области число погибших возросло до четырех. Среди них есть 15-летний подросток. «Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области достигло четырех человек», — сообщает газета «Известия». Среди них, по данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, есть 15-летний подросток. В результате атаки восемь человек получили ранения, включая работников скорой помощи, которые попали под обстрел. Повреждены здания и автомобили мирных жителей, а также машина скорой помощи. Украинские военные 9 марта нанесли удар двумя американскими ракетами HIMARS по торговому рынку в селе Великие Копани. Владимир Сальдо охарактеризовал эти действия как варварские, отметив, что удар был нанесен в момент, когда на рынке находилось много гражданских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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