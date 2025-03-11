Под Челябинском построят новый завод по выпуску преобразователей и плат

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Предприятие начнут строить уже в 2025 году
Предприятие начнут строить уже в 2025 году Фото:

В поселке Новое поле под Челябинском уже в 2025 году начнется строительство нового завода по производству импортозамещающего электрического оборудования. Инициатором проекта стал НТЦ «Приводная техника», сообщили в пресс-службе Фонда развития предпринимательства региона.

«На этап проектирования вышел инвестпроект строительства завода по производству импортозамещающего электрооборудования. Участок под строительство выбран рядом с поселком Красное Поле. Здесь планируется организовать выпуск преобразовательной техники в диапазоне мощностей от 75 до 30000 кВт», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы Фонда, подготовительная работа шла весь минувший год. За это время была оформлена земля и разрешения на присоединение коммуникаций. Строительство стартует уже в этом году, в рамках второй очереди построят цех производства плат, далее — научно- исследовательской и испытательной лабораторий электропривода.

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В поселке Новое поле под Челябинском уже в 2025 году начнется строительство нового завода по производству импортозамещающего электрического оборудования. Инициатором проекта стал НТЦ «Приводная техника», сообщили в пресс-службе Фонда развития предпринимательства региона. «На этап проектирования вышел инвестпроект строительства завода по производству импортозамещающего электрооборудования. Участок под строительство выбран рядом с поселком Красное Поле. Здесь планируется организовать выпуск преобразовательной техники в диапазоне мощностей от 75 до 30000 кВт», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы Фонда, подготовительная работа шла весь минувший год. За это время была оформлена земля и разрешения на присоединение коммуникаций. Строительство стартует уже в этом году, в рамках второй очереди построят цех производства плат, далее — научно- исследовательской и испытательной лабораторий электропривода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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