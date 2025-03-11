Sky News: США не принимают требования Украины о восстановлении прежних границ

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Украина должна пойти на уступки в ходе предстоящих переговоров, считают в США
Украина должна пойти на уступки в ходе предстоящих переговоров, считают в США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщает Sky News. 

«Официальные лица США заявили, что не хотят слышать о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны к положению 2014 или 2022 года», — передает телеканал. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о старте диалога с представителями Соединенных Штатов в ходе встречи в Саудовской Аравии. Переговоры проходят 11 марта в городе Джидда, передает «Царьград».

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Чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщает Sky News.  «Официальные лица США заявили, что не хотят слышать о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны к положению 2014 или 2022 года», — передает телеканал. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине. Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о старте диалога с представителями Соединенных Штатов в ходе встречи в Саудовской Аравии. Переговоры проходят 11 марта в городе Джидда, передает «Царьград».
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