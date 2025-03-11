Sky News: США не принимают требования Украины о восстановлении прежних границ

Чиновники США не готовы обсуждать запросы Украины о восстановлении границ, как они были до 2014 и 2022 годов. Об этом сообщает Sky News.
«Официальные лица США заявили, что не хотят слышать о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны к положению 2014 или 2022 года», — передает телеканал. Там отметили, что Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о старте диалога с представителями Соединенных Штатов в ходе встречи в Саудовской Аравии. Переговоры проходят 11 марта в городе Джидда, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.