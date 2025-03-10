10 марта 2025

В ХМАО любителям утренней пробежки грозит штраф за незаконное проникновение в аэропорт

Жителям Сургута грозит штраф за незаконное проникновение в аэропорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Парни незаконно проникли на территорию сургутского аэропорта
Парни незаконно проникли на территорию сургутского аэропорта Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое 18-летних друзей решили заняться утренней пробежкой, но заблудились в лесу и замерзли. Они пробрались на территорию аэропорта, чтобы погреться, где и были задержаны.

«Парни рассказали правоохранителям, что с утра пораньше решили пробежаться, но по пути заблудились в лесу и замерзли. В поисках места для отогрева ребята наткнулись на периметровое ограждение аэропорта», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина», информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Парней задержали на территории аэропорта, передали линейной полиции и оказали медицинскую помощь, так как они порезались о колючую проволоку, когда перелезали через забор. Им грозит штраф.

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В Сургуте (ХМАО) двое 18-летних друзей решили заняться утренней пробежкой, но заблудились в лесу и замерзли. Они пробрались на территорию аэропорта, чтобы погреться, где и были задержаны. «Парни рассказали правоохранителям, что с утра пораньше решили пробежаться, но по пути заблудились в лесу и замерзли. В поисках места для отогрева ребята наткнулись на периметровое ограждение аэропорта», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина», информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта. Парней задержали на территории аэропорта, передали линейной полиции и оказали медицинскую помощь, так как они порезались о колючую проволоку, когда перелезали через забор. Им грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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