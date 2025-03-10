В ХМАО любителям утренней пробежки грозит штраф за незаконное проникновение в аэропорт

В Сургуте (ХМАО) двое 18-летних друзей решили заняться утренней пробежкой, но заблудились в лесу и замерзли. Они пробрались на территорию аэропорта, чтобы погреться, где и были задержаны.
«Парни рассказали правоохранителям, что с утра пораньше решили пробежаться, но по пути заблудились в лесу и замерзли. В поисках места для отогрева ребята наткнулись на периметровое ограждение аэропорта», — сообщает telegram-канал «Авиаторщина», информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Парней задержали на территории аэропорта, передали линейной полиции и оказали медицинскую помощь, так как они порезались о колючую проволоку, когда перелезали через забор. Им грозит штраф.
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