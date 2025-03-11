В суд по делу о мошенничестве при строительстве школы на 1500 мест в Кургане пришел для дачи показаний замдиректора завода «Курганстальмост» по генеральному строительству Виталий Фомин. Мужчина рассказал, как шла стройка и осуществлялось взаимодействие с субподрядчиком «ЖК Петровский». Директора этой компании Артура Седого обвиняют в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.
Решили взять госконтракт
Представитель курганского завода рассказал, что первоначально компания не собиралась работать на объекте, несмотря на предложение местных властей. «Когда искали нового генподрядчика, обращались к нам, но у нас были свои стройки и ресурсов на школу не хватило бы», — вспомнил Фомин. Но уже в феврале 2023 года завод решился на большую стройку соцобъекта.
Контракт заключался уже со школой. Произошло перераспределение лимитов по госсредствам, и заказчиком вместо управления капстроительства Кургана стало образовательное учреждение. Субподрядчиком попросили остаться застройщика «ЖК Петровский». Уже позднее представители завода узнали о расторжении контракта с предыдущим генподрядчиком.
«Побольше бы таких подрядчиков»
Фомин лично курировал строительство школы. Он признает, что проблем с субподрядчиком во время строительства школы не возникало. Генподрядчик каждый день дважды — утром и вечером — проводил совещания. На них обсуждалось, что необходимо для текущего строительства. Строители оперативно реагировали на указания «Курганстальмоста». Например, быстро подвозили стройматериалы и оборудование, которое было необходимо для монтажа. Если что-то хранилось не на объекте, то просили день отсрочки и оперативно доставляли со складов.
Об ущербе Фомину ничего не известно. «Работа не вставала, побольше бы таких подрядчиков — их не хватает в нашей области», — заметил свидетель. Также он сообщил, что между компаниями не осталось невыполненных обязательств.
Спорное оборудование
Прокурор спросил у Фомина о вентиляции и окнах, которые якобы оплатил и не купил бизнесмен Седой. Представитель курганского завода вспомнил ситуацию с клапанами для вентиляции. Их недоставало, потому что произошла замена позиций по проекту. «Курганстальмост» срочно приобрел данное оборудование на сумму около одного миллиона рублей. Впоследствии эту сумму сминусовали из оплаты за строительные работы, выполненные компанией Седого.
Фомин был в курсе, что по контракту с предыдущим генподрядчиком — компанией «Авиапромстрой» — были закуплены окна, кирпичи, арматура и вентиляция. Их передавали по четырехстороннему акту. Прокурор спросил свидетеля, когда устанавливались спорные фрамуги в здании школы. Фомин не смог вспомнить дату, но заверил, что все окна находятся на месте.
Обсуждая тему окон, мужчина добавил, что видел их хранящимися на складе у производителя и установщика, компании «Альянс-Окно». Он случайно заезжал по адресу компании и заметил большое количество конструкций. Владельцы компании в ответ на его вопрос подтвердили, что все окна предназначены для школы в Заозерном. На складе по улице Ястржембского они хранились, ожидая отгрузки.
Судья Андрей Долгих задал Фомину вопрос о дополнительном закупе материалов и оборудования. «Распоряжений что-либо докупить я не давал. Деньги от заказчика за повторную покупку каких-либо материалов не приходили», — ответил замдиректора.
Фомин рассказал, что не мог контролировать школу ежечасно — у него около полутора десятков объектов, на которых он работает. Для этого и проводились утренние и вечерние планерки. Если какому-либо из подрядчиков не хватало материалов, заявлялось нужно количество, и ему их привозили в кратчайшие сроки.
Бизнесмена Артура Седого обвиняют в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Следствие считает, что он оплатил несуществующее оборудование, которое впоследствии пришлось докупать. Сам мужчина свою вину отрицает.
Ранее URA.RU сообщало, что директор скандальной школы Наталья Аборина рассказала, как узнала об ущербе. По словам руководителя школы, ей об этом сообщили в следственном комитете при ознакомлении с результатами предварительного следствия.
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