На какие квартиры в Перми хватит маткапитала в качестве первоначального взноса

Суммы материнского капитала хватит на первоначальный взнос при покупке квартиры в Перми стоимостью до 3,5 млн рублей. Если в семье двое детей, то можно приобрести жилье за 4,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Перми семья с одним ребенком может использовать маткапитал без дополнительных вложений для покупки квартиры в новостройке полной стоимостью порядка 3,5 млн рублей, семья с двумя детьми — стоимостью около 4,6 млн рублей. В основном это студии или однокомнатные квартиры», — сообщили в «Яндекс Недвижимости».
Уточняется, что на пермском рынке недвижимости представлено порядка 1,7% квартир в новостройках стоимостью 3,5 млн рубелей и 13,6% стоимостью 4,6 млн рублей. Для расчета аналитики использовали материнский капитал на одного ребенка в размере 690,3 тысячи рублей и на второго ребенка — 912,2 тысячи рублей. Эти суммы посчитали в качестве первоначального взноса, который должен быть не менее 20% от стоимости жилья. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, однокомнатные квартиры и студии покупают детям на будущее. Пока они растут, их сдают в аренду.
Также аналитики рассчитали суммы ежемесячных платежей по семейной ипотеке на десять лет. Семье с одним ребенком придется платить 30 тысяч рублей в месяц, а с двумя — около 40 тысяч рублей. Но сдавать такое жилье может быть невыгодно, так как средняя ставка на студии и «однушки» в Перми в феврале 2025 года составила всего 27 тысяч рублей в месяц.
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