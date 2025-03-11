В поселке Бердяуш Саткинского района Челябинской области водитель «Лады» задавил женщину. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
«Возле дома № 41 по улице Красноармейская водитель, управляя автомобилем „Лада Прима Куб“, по предварительным данным, совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Там отметили, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.
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