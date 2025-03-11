Под Саткой водитель на «Ладе» переехал женщину. Видео

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Женщина скончалась в ДТП
Женщина скончалась в ДТП Фото:

В поселке Бердяуш Саткинского района Челябинской области водитель «Лады» задавил женщину. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

«Возле дома № 41 по улице Красноармейская водитель, управляя автомобилем „Лада Прима Куб“, по предварительным данным, совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

Там отметили, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.

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В поселке Бердяуш Саткинского района Челябинской области водитель «Лады» задавил женщину. О случившемся URA.RU сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции. «Возле дома № 41 по улице Красноармейская водитель, управляя автомобилем „Лада Прима Куб“, по предварительным данным, совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Там отметили, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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