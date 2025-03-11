Снять коттедж в Челябинской области в среднем можно за 7 тысяч рублей

В Челябинске взлетел спрос на посуточную аренду жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей, а коттедж - за 7,2 тысячи
В среднем снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей, а коттедж - за 7,2 тысячи Фото:

В Челябинской области спрос на аренду жилья вырос на 38%, а число предложений увеличилось на 28%. Сейчас снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей в сутки, а коттедж — за 7,2 тысячи в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«В Челябинской области в феврале 2025 года снять квартиру можно было за 2,6 тысячи рублей в сутки, а загородный объект — за 7,2 тысячи в сутки. Спрос на посуточную аренду жилья в феврале 2025 года вырос на 38%», — сообщил в пресс-службе.

Как прокомментировал ситуацию руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, высокий спрос на аренду жилья связан с тем, что праздничный день в честь 23 февраля в этом году перенесли на май, поэтому у россиян не было длинных выходных. Это обычно способствует более активным путешествиям и всплеску бронирований жилья. Во-вторых, прошлый год был високосным, что добавило дополнительный день. С учетом этих двух фактов реальная динамика спроса на посуточную аренду жилья в России даже выше обозначенных 50%.

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В Челябинской области спрос на аренду жилья вырос на 38%, а число предложений увеличилось на 28%. Сейчас снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей в сутки, а коттедж — за 7,2 тысячи в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области в феврале 2025 года снять квартиру можно было за 2,6 тысячи рублей в сутки, а загородный объект — за 7,2 тысячи в сутки. Спрос на посуточную аренду жилья в феврале 2025 года вырос на 38%», — сообщил в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, высокий спрос на аренду жилья связан с тем, что праздничный день в честь 23 февраля в этом году перенесли на май, поэтому у россиян не было длинных выходных. Это обычно способствует более активным путешествиям и всплеску бронирований жилья. Во-вторых, прошлый год был високосным, что добавило дополнительный день. С учетом этих двух фактов реальная динамика спроса на посуточную аренду жилья в России даже выше обозначенных 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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