В городе Джидда в Саудовской Аравии продолжаются переговоры между представителями Соединенных Штатов и Украины. Советник Президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что переговоры продвигаются. Как проходит диалог Украины и США и на какие уступки придется пойти Киеву — в материале URA.RU.
Кто представляет США и Украину
Со стороны Киева в переговорах участвуют министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече не присутствует. США представляют госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.
Делегация США опоздала на встречу
Американская делегация опоздала на запланированную встречу с украинскими представителями, сообщает украинское агентство УНН. Из-за задержки начало переговоров пришлось ненадолго отложить.
Как проходят переговоры
Переговоры проходят в отеле Ritz-Carlton в Джидде. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, отвечая на вопрос CNN о ходе встречи, кратко заявил, что диалог продвигается.
Переговоры продолжаются уже несколько часов, и, по словам наблюдателей, атмосфера за столом выглядит напряженной. Международный корреспондент Алекс Росси, находящийся на месте, отметил, что обе делегации выглядят серьезными, но при этом сохраняют оптимизм, так как видят возможность достижения соглашения о прекращении огня.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак поделился фотографиями с переговоров в своем аккаунте в социальной сети X. Он сообщил, что стороны «приступили к работе» и что обсуждения начались «очень конструктивно».
Что предложит Киев
Украинская делегация планирует предложить прекращение огня в Черном море и ограничение ракетных ударов большой дальности. Также упоминается передача заключенных. По данным Associated Press, Киев готов подписать с США соглашение о поставках полезных ископаемых.
Ермак заявил, что Украина будет защищать свои интересы и имеет четкое видение того, как закончит конфликт. Ожидается, что Киев также попытается убедить Вашингтон возобновить военную помощь и обмен разведывательными данными, которые были приостановлены на прошлой неделе.
Рубио отметил, что возобновление поддержки возможно, если Украина продемонстрирует готовность к мирному процессу. По его словам, gервоначальная приостановка помощи была вызвана тем, что США чувствовали, что украинцы не настроены на переговоры.
Украине придется пойти на уступки
По словам Росси, США ожидают от Украины определенных уступок. Он выразил надежду, что по завершении переговоров станет ясно, в каком виде будет осуществлено прекращение огня. Кроме того, американские официальные лица в частных беседах также заявили, что не готовы обсуждать возвращение границ Украины к положению 2014 или 2022 года.
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