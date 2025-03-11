Экспертиза одобрила проект фудмолла на месте трамвайного депо в Перми

Проект реконструкции бывшего трамвайного депо в Перми получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Позднее в здании откроется гастрономическое пространство. Документ опубликован на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
«Научно-проектная документация „Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения „Депо трамвайное“ по улице Пермской, 1“, разработанная ООО „Союз ПС“, соответствует требованиям законодательства РФ. Проект получил положительное заключение экспертизы», — следует из документа.
Здание трамвайного депо в Разгуляе построено в 1916-1917 году. В начале 70-х годов трамвайный парк закрыли, до 2020-х годов здесь располагались ремонтные мастерские «Пермгорэлектротранса». В 2023 году здание выставлено на аукцион аренды, победителем стала компания ООО «Альянс». Договор с ней заключен на 25 лет.
Арендатор должен отреставрировать объект до 31 декабря 2027 года. После реконструкции в здании откроются рестораны, кафе с летними террасами, фудкорнеры, продуктовые ряды, фермерские лавки, зоны для проведения детских, общественных, спортивных мероприятий, мастер-классов.
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