22 августа 2023

В фудмолле на месте пермского трамвайного депо будет работать ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, трамвайное депо, памятник истории
Здание трамвайного депо преобразится Фото:

На совете по предпринимательству губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили проект превращения здания бывшего трамвайного депо на Разгуляе в фудмолл. Представитель ООО «Альянс» Дмитрий Царев сообщил, что в помещениях на Пермской, 1 откроются кафе, пекарни, кондитерские, торговые ряды и другие пространства. В том числе ночные клубы, следует из презентации проекта «Депо Пермь».

«Наш проект предусматривает реконструкцию бывшего трамвайного депо ул. Пермская, 1. В здании депо по итогам реконструкции разместятся площадки различного назначения: кафе, гастрокорнеры, торговые и продуктовые ряды, детский центр и другие», — рассказал Царев. В презентации также были указаны лектории, спортивная зона и ночные клубы. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

На совете принято решение присвоить проекту статус приоритетного, то есть бизнес получит административную поддержку при его реализации. Компания «Альянс» готова вложить в реновацию депо 200 млн рублей в течение 2023-25 годов.

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На совете по предпринимательству губернатору Пермского края Дмитрию Махонину представили проект превращения здания бывшего трамвайного депо на Разгуляе в фудмолл. Представитель ООО «Альянс» Дмитрий Царев сообщил, что в помещениях на Пермской, 1 откроются кафе, пекарни, кондитерские, торговые ряды и другие пространства. В том числе ночные клубы, следует из презентации проекта «Депо Пермь». «Наш проект предусматривает реконструкцию бывшего трамвайного депо ул. Пермская, 1. В здании депо по итогам реконструкции разместятся площадки различного назначения: кафе, гастрокорнеры, торговые и продуктовые ряды, детский центр и другие», — рассказал Царев. В презентации также были указаны лектории, спортивная зона и ночные клубы. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте». На совете принято решение присвоить проекту статус приоритетного, то есть бизнес получит административную поддержку при его реализации. Компания «Альянс» готова вложить в реновацию депо 200 млн рублей в течение 2023-25 годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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