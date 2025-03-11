Коммунальные службы Екатеринбурга борются с последствиями внезапного двухдневного снегопада: большая часть улиц продолжает оставаться заваленной сугробами, а оттепель хоть и избавляет город от снега, но приносит новые испытания — грязь. Днем 11 марта корреспонденты URA.RU отправились в Чкаловский, Академический, Орджоникидзевский и Железнодорожный районы, чтобы проверить работу коммунальщиков. О том, что они увидели, в обзорном материале.
Чкаловский район
Техника, убирающая снег, попадала здесь в объектив фотокорреспондента часто, однако сугробов на дорогах все равно много. Одна из основных проблем — кучи снега вдоль дорог и тротуаров, оставшиеся после уборки техники. Много было и грязи на дорогах, а также возле пешеходных переходов.
Академический район
Кажется, будто сами жители протоптали заваленные снегом дороги, но и без техники не обошлось. Хотя здесь ее как будто было в разы меньше, чем в остальных районах. Основные перекрестки очищены от снега, но грязь продолжает расходиться. Снежные каши днем на проезжих частях и тротуарах найти не получилось, проблемным местом остаются ступени возле моста на Вильгельма де Генина у Благовещенского храма Святых Божиих строителей, на состояние которых ранее уже жаловались местные.
Орджоникидзевский район
Здесь корреспонденту удалось найти одну большую снежную кучу. Ее, по словам жителей, не убирали пару часов. Техника и рабочие активно боролись с последствиями стихии. Парки и тротуары протоптаны местными жителями и хорошо почищены коммунальщиками. При этом и в Орджоникидзевском районе у рабочих пока не дошли руки до уборки грязи. Очень много ее на остановках.
Железнодорожный район
Рабочих и техники здесь почти столько же, сколько и в Чкаловском районе. Тракторы собирают снег на тротуарах, но порой забывают про него и оставляют таять, из-за чего вдоль дорог появляются грязь и снежная каша. Проезжие части, к слову, почищены неплохо, но общее впечатление портит разбросанный снег.
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