К юбилею Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла получат увеличенные единовременные выплаты от города. Размер помощи составит от 25 до 70 тысяч рублей, что в среднем на 2,6 раза больше предыдущих выплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, к юбилею Победы материальную помощь получат около 28,5 тысячи москвичей.
На федеральном уровне решение о единовременных выплатах ветеранам и участникам тыла ко Дню Победы было принято президентом России Владимиром Путиным, и на эти цели из бюджета выделено более 23,3 миллиарда рублей. Эти меры поддержки охватят около 332 тысяч человек, включая фронтовиков, вдов, строителей оборонительных сооружений и другие категории.
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