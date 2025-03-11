В Москве выплаты ветеранам к юбилею Победы вырастут до 70 тысяч рублей

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Собянин увеличил выплаты ветеранам Великой Отечественной
Собянин увеличил выплаты ветеранам Великой Отечественной Фото:

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла получат увеличенные единовременные выплаты от города. Размер помощи составит от 25 до 70 тысяч рублей, что в среднем на 2,6 раза больше предыдущих выплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, к юбилею Победы материальную помощь получат около 28,5 тысячи москвичей.

На федеральном уровне решение о единовременных выплатах ветеранам и участникам тыла ко Дню Победы было принято президентом России Владимиром Путиным, и на эти цели из бюджета выделено более 23,3 миллиарда рублей. Эти меры поддержки охватят около 332 тысяч человек, включая фронтовиков, вдов, строителей оборонительных сооружений и другие категории.

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К юбилею Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла получат увеличенные единовременные выплаты от города. Размер помощи составит от 25 до 70 тысяч рублей, что в среднем на 2,6 раза больше предыдущих выплат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.  «Размер выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», — написал Собянин в своем telegram-канале. По его словам, к юбилею Победы материальную помощь получат около 28,5 тысячи москвичей. На федеральном уровне решение о единовременных выплатах ветеранам и участникам тыла ко Дню Победы было принято президентом России Владимиром Путиным, и на эти цели из бюджета выделено более 23,3 миллиарда рублей. Эти меры поддержки охватят около 332 тысяч человек, включая фронтовиков, вдов, строителей оборонительных сооружений и другие категории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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