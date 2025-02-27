Мишустин анонсировал новую выплату к Дню Победы для нескольких категорий россиян

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны и участники тыла получат единовременные выплаты. Решение о выплатах принял Президент России, а на реализацию этой инициативы из бюджета будет выделено более 23,3 миллиарда рублей, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
«По решению Президента к юбилею Великой Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата», — отметил Мишустин, его слова приводятся в официальном telegram-канале Правительства России. В общей сложности будет выделено более 23,3 миллиарда рублей для реализации данных инициатив. Финансирование охватит приблизительно 332 тысячи человек.
Мишустин подчеркнул, что эти люди пережили тяжелые испытания и выстояли в самой кровопролитной войне. По его словам, забота о них является одной из основных задач государства.
Среди получателей выплат в размере 80 тысяч будут не только фронтовики, но и вдовы, строители оборонительных сооружений, работники объектов ПВО и баз, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат помощь в размере 55 тыс. рублей. Для получения выплат не потребуется подавать никакие дополнительные заявления, так как все необходимые действия проведут министерства и ведомства.
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