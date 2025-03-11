Курганских родителей школьников предупредили об опасности из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки представляют опасность для прохожих
Сосульки представляют опасность для прохожих Фото:

В Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупреждают родителей об опасности. Они пишут, что в городе уже есть пострадавшие из-за падения сосулек и наледи. Об этом URA.RU сообщила одна из горожанок.

«Большую опасность представляют сосульки на крышах домов в Кургане. Угадать момент падения сосульки практически невозможно. К сожалению, в нашем городе уже есть пострадавшие. Предупреждаем о грозящей опасности от падающих сосулек и схода снега с крыш зданий», — говорится в сообщении из школьного чата.

Родителям и детям посоветовали быть внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками. Также рекомендуется обходить подальше места их возможного падения и не останавливаться, если послышался шум с крыши, отмечается в сообщениях.

Ранее власти Кургана предупредили горожан об опасности выхода на весенний лед. Родителей просят разъяснить детям правила поведения на льду и не оставлять их без присмотра у водоемов.

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В Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупреждают родителей об опасности. Они пишут, что в городе уже есть пострадавшие из-за падения сосулек и наледи. Об этом URA.RU сообщила одна из горожанок. «Большую опасность представляют сосульки на крышах домов в Кургане. Угадать момент падения сосульки практически невозможно. К сожалению, в нашем городе уже есть пострадавшие. Предупреждаем о грозящей опасности от падающих сосулек и схода снега с крыш зданий», — говорится в сообщении из школьного чата. Родителям и детям посоветовали быть внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками. Также рекомендуется обходить подальше места их возможного падения и не останавливаться, если послышался шум с крыши, отмечается в сообщениях. Ранее власти Кургана предупредили горожан об опасности выхода на весенний лед. Родителей просят разъяснить детям правила поведения на льду и не оставлять их без присмотра у водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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