Курганских родителей школьников предупредили об опасности из-за погоды

В Кургане резко потеплело и на крышах домов образовались большие сосульки. Учителя в школьных чатах предупреждают родителей об опасности. Они пишут, что в городе уже есть пострадавшие из-за падения сосулек и наледи. Об этом URA.RU сообщила одна из горожанок.
«Большую опасность представляют сосульки на крышах домов в Кургане. Угадать момент падения сосульки практически невозможно. К сожалению, в нашем городе уже есть пострадавшие. Предупреждаем о грозящей опасности от падающих сосулек и схода снега с крыш зданий», — говорится в сообщении из школьного чата.
Родителям и детям посоветовали быть внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками. Также рекомендуется обходить подальше места их возможного падения и не останавливаться, если послышался шум с крыши, отмечается в сообщениях.
Ранее власти Кургана предупредили горожан об опасности выхода на весенний лед. Родителей просят разъяснить детям правила поведения на льду и не оставлять их без присмотра у водоемов.
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