На малой родине губернатора Шумкова займутся комплексной жилой застройкой

На малой родине губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Шастово Варгашинского округа займутся жилым строительством. Уже нашлись первые подрядчики. О том, сколько участков реализованы на аукционе — в материале корреспондента URA.RU.
На четыре участка найдены подрядчики. Общая сумма контрактов — более 13 миллионов рублей. Победителю аукционов нужно будет построить одноэтажные жилые дома на площади свыше шести тысяч квадратных метров. «Окончание работ — 1 сентября 2025 года», — указано в аукционной документации.
Еще на 13,6 миллиона рублей найти подрядчика с первой попытки не удалось. На аукционы никто не подал заявки. Согласно проектам, нужно возвести одноэтажные жилые дома. Общая площадь: 3680 квадратных метров. Строительство жилья реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельской территории Курганской области».
Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков поручил курганским мэрам подготовить площадки под многоквартирные дома. Глава региона отмечал, что жителям региона нужно комфортное новое жилье. Правительство региона обещало помочь округам с коммуникациями и застройщиками.
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