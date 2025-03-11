Евросоюз поддерживает предложение о перемирии на Украине, а также возобновление американской помощи ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС приветствует новости из Джедды о переговорах США и Украины, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи», — говорится в заявлении главы ЕК. Оно опубликовано в соцсети X.
Переговоры Украины и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал передать России одобренное Киевом предложение о прекращении огня на линии боевых действий.
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