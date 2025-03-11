11 марта 2025

В Европе срочно прокомментировали возможную остановку огня на Украине

Фон дер Ляйен: Евросоюз поддерживает предложение о перемирии на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фон дер Ляйен прокомментировала возможное прекращение огня в зоне СВО
Фон дер Ляйен прокомментировала возможное прекращение огня в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Евросоюз поддерживает предложение о перемирии на Украине, а также возобновление американской помощи ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС приветствует новости из Джедды о переговорах США и Украины, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи», — говорится в заявлении главы ЕК. Оно опубликовано в соцсети X.

Переговоры Украины и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал передать России одобренное Киевом предложение о прекращении огня на линии боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз поддерживает предложение о перемирии на Украине, а также возобновление американской помощи ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «ЕС приветствует новости из Джедды о переговорах США и Украины, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи», — говорится в заявлении главы ЕК. Оно опубликовано в соцсети X. Переговоры Украины и США прошли в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал передать России одобренное Киевом предложение о прекращении огня на линии боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...