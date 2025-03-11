России официально предложат остановить огонь на Украине

Предложение украинской делегации о временной остановке огня на всей линии фронта будет передано России по нескольким каналам. Об этом заявили представители делегации США по итогам переговоров и подчеркнули, что надеются на положительный ответ Москвы.
«Мы передадим предложение по нескольким каналам... Мы надеемся, что россияне ответят взаимностью», — говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио. Он общался с журналистами в эфире youtube-канала Fox News.
Украина также заявила после переговоров, что готова на приостановку огня. Об этом заявил глава офиса президента республики Андрей Ермак. Кроме того, США должны возобновить помощь Киеву.
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