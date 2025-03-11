11 марта 2025

«Разводка» или последняя надежда Киева: как на фронте отреагировали на идею прекратить огонь

Украина выразила готовность к немедленному прекращению огня на 30 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военкоры сомневаются в «мирных инициативах» Украины
Российские военкоры сомневаются в «мирных инициативах» Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США и Украина согласились отправить предложение России о 30-дневном перемирии для начала переговоров о мирном урегулировании конфликта. Инициатива вызвала неоднозначные оценки как на Западе, так и в России. Так, регулярно контактирующие с бойцами СВО военные корреспонденты высказали неоднозначные оценки данной идее.

По словам некоторых из них, соглашение Вашингтона и Киева не более, чем уловка Украины, чтобы протянуть время, перевооружиться и возобновить конфликт. Они высказали опасение, что интересы России в этом процессе не учитываются, а любые переговоры и договоренности с Киевом вновь закончатся обманом. Подробнее о реакции военкоров на соглашение США и Украины о 30-дневном перемирии — в материале URA.RU.

Два майора

Автор telegram-канала «Два майора» раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что лучшим проявлением жеста «доброй воли» России станет согласие начать переговоры о прекращении конфликта. «Плохо матчасть учил. Жесты „доброй воли“ после острова Змеиный и отвода войск из-под Киева теперь только такие. Это ж насколько плохо надо было готовиться», — возмутился автор. 

Оценка «Рыбаря»

«Продолжение марлезонского балета» — так назвал telegram-канал «Рыбарь» переговоры в Джидде. «Заявления украинской и американской сторон после переговоров в Саудовской Аравии в очередной раз подтвердили прописную истину: никто не будет учитывать интересы России, да и запреты новой администрации США на поставки оружия и предоставление разведданных отменяются столь же быстро, как и вводятся. Когда надо — тут же успешно договариваются. К своей собственной выгоде», — пишет «Рыбарь».

Военный эксперт Борис Рожин

Военкор Борис Рожин заявил, что переговоры «классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2». В своем авторском telegram-канале Colonelcassad он указал этапы взаимодействия, которые закончатся плачевно. 

«Заключаем 30-дневное перемирие, затем имитируем переговорный процесс, потом используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия. Потом скажем, что нас снова обманули», — пишет Рожин. 

Военкор Александр Коц

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предложил «засунуть в дупу» такие мирные инициативы. Так написал он в своем telegram-канале Kotsnews.

«Удивительное постоянство Киева. При любой власти. Иловайский котел — мы готовы к переговорам. Нам нужен мир. Дебальцевский котел — пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом — Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте — мы готовы к перемирию на 30 дней... Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», — пишет Коц.

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США и Украина согласились отправить предложение России о 30-дневном перемирии для начала переговоров о мирном урегулировании конфликта. Инициатива вызвала неоднозначные оценки как на Западе, так и в России. Так, регулярно контактирующие с бойцами СВО военные корреспонденты высказали неоднозначные оценки данной идее. По словам некоторых из них, соглашение Вашингтона и Киева не более, чем уловка Украины, чтобы протянуть время, перевооружиться и возобновить конфликт. Они высказали опасение, что интересы России в этом процессе не учитываются, а любые переговоры и договоренности с Киевом вновь закончатся обманом. Подробнее о реакции военкоров на соглашение США и Украины о 30-дневном перемирии — в материале URA.RU. Два майора Автор telegram-канала «Два майора» раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что лучшим проявлением жеста «доброй воли» России станет согласие начать переговоры о прекращении конфликта. «Плохо матчасть учил. Жесты „доброй воли“ после острова Змеиный и отвода войск из-под Киева теперь только такие. Это ж насколько плохо надо было готовиться», — возмутился автор.  Оценка «Рыбаря» «Продолжение марлезонского балета» — так назвал telegram-канал «Рыбарь» переговоры в Джидде. «Заявления украинской и американской сторон после переговоров в Саудовской Аравии в очередной раз подтвердили прописную истину: никто не будет учитывать интересы России, да и запреты новой администрации США на поставки оружия и предоставление разведданных отменяются столь же быстро, как и вводятся. Когда надо — тут же успешно договариваются. К своей собственной выгоде», — пишет «Рыбарь». Военный эксперт Борис Рожин Военкор Борис Рожин заявил, что переговоры «классическая разводка а-ля Чечня 1995-1996 и Минск-1/Минск-2». В своем авторском telegram-канале Colonelcassad он указал этапы взаимодействия, которые закончатся плачевно.  «Заключаем 30-дневное перемирие, затем имитируем переговорный процесс, потом используем месяц для восстановления ВСУ и новых поставок оружия и боеприпасов. Восполняем личный состав потрепанных бригад ВСУ. Говорим, что договориться не удалось и возобновляем боевые действия. Потом скажем, что нас снова обманули», — пишет Рожин.  Военкор Александр Коц Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предложил «засунуть в дупу» такие мирные инициативы. Так написал он в своем telegram-канале Kotsnews. «Удивительное постоянство Киева. При любой власти. Иловайский котел — мы готовы к переговорам. Нам нужен мир. Дебальцевский котел — пора заключать соглашение, хватит воевать. Войска под Киевом — Стамбул ведь не худший вариант. Крах на Курском фронте — мы готовы к перемирию на 30 дней... Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли», — пишет Коц.
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