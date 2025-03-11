11 марта 2025

Трамп захотел срочно поговорить с Путиным об Украине. Видео

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Трамп захотел переговорить с Путиным на ближайшей неделе
Трамп захотел переговорить с Путиным на ближайшей неделе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил желание поговорить со своим коллегой из России Владимиром Путиным после переговоров Вашингтона и Киева, прошедших в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.

«Я поговорю с Путиным... Это произойдет позднее, я думаю, на текущей неделе», — сказал Трамп, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Трансляцию его выступления вел Fox News на youtube-канале.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.

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Президент США Дональд Трамп выразил желание поговорить со своим коллегой из России Владимиром Путиным после переговоров Вашингтона и Киева, прошедших в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете. «Я поговорю с Путиным... Это произойдет позднее, я думаю, на текущей неделе», — сказал Трамп, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Трансляцию его выступления вел Fox News на youtube-канале. Переговоры США и Украины прошли 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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