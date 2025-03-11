Президент США Дональд Трамп выразил желание поговорить со своим коллегой из России Владимиром Путиным после переговоров Вашингтона и Киева, прошедших в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Я поговорю с Путиным... Это произойдет позднее, я думаю, на текущей неделе», — сказал Трамп, комментируя итоги переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Трансляцию его выступления вел Fox News на youtube-канале.
Переговоры США и Украины прошли 11 марта. По итогам встречи Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.
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