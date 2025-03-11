Сват основателя «Арианта» Аристова не смог отменить решение о национализации

12 марта 2025 в 01:24 Размер текста - 17 +

Суд отклонил жалобу Владимира Кретова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Владимир Кретов, сват основателя национализированного холдинга «Ариант» (Челябинская область) Александра Аристова, не смог отменить решение о национализации компании. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении. Кретов подавал кассацию в Арбитражный суд Уральского округа как заинтересованное лицо. Ему принадлежит один процент в группе компаний «Ариант», которая владела холдингом до национализации. Александр Аристов является основателем «Арианта». ГК «Ариант» создана после того, как был оформлен бизнес-развод с семьей Антиповым. Антиповым досталось, все, что связано с металлургией, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Аристовы получили предприятия по производству продуктов и напитков. Сначала собственниками ГК «Ариант» были дочь Аристова Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Затем Аристов передал бизнес зятю, еще один процент был записан на отца Кретова, Владимира. В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отошли государству. Поводом для этого стали возможные нарушения, допущенные при приватизации комбината в девяностых годах. В апреле 2024 года Генпрокуратура добилась национализации «Ариант». Аристовы и Кретовы лишились агрофирмы «Южная» и компании «Кубань-вино» в Краснодарском крае, а также агрофирмы «Ариант» и Центра пищевой индустрии «Ариант» в Челябинской области. Суды постановили взыскать с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Имущество трех семей арестовано. Эти активы оценивают приставы, для продажи с торгов. Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» ждут, когда их жалобы на национализацию рассмотрят в Верховном суде РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Кретов, сват основателя национализированного холдинга «Ариант» (Челябинская область) Александра Аристова, не смог отменить решение о национализации компании. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении. Кретов подавал кассацию в Арбитражный суд Уральского округа как заинтересованное лицо. Ему принадлежит один процент в группе компаний «Ариант», которая владела холдингом до национализации. Александр Аристов является основателем «Арианта». ГК «Ариант» создана после того, как был оформлен бизнес-развод с семьей Антиповым. Антиповым досталось, все, что связано с металлургией, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Аристовы получили предприятия по производству продуктов и напитков. Сначала собственниками ГК «Ариант» были дочь Аристова Елена Кретова и ее муж Александр Кретов. Затем Аристов передал бизнес зятю, еще один процент был записан на отца Кретова, Владимира. В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ активы ЧЭМК отошли государству. Поводом для этого стали возможные нарушения, допущенные при приватизации комбината в девяностых годах. В апреле 2024 года Генпрокуратура добилась национализации «Ариант». Аристовы и Кретовы лишились агрофирмы «Южная» и компании «Кубань-вино» в Краснодарском крае, а также агрофирмы «Ариант» и Центра пищевой индустрии «Ариант» в Челябинской области. Суды постановили взыскать с семей Антиповых, Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Имущество трех семей арестовано. Эти активы оценивают приставы, для продажи с торгов. Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» ждут, когда их жалобы на национализацию рассмотрят в Верховном суде РФ.