Челябинский олигарх Аристов передает бизнес зятю

Александр Аристов (справа) доверит руководство бизнесом зятю Александру Кретову (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Руководить активами челябинского бизнесмена Александра Аристова будет его зять Александр Кретов. Кретов возглавит новую структуру, ООО «Группа компаний „Ариант“» (ГК), которая объединит фирмы, оставшиеся у Аристова после раздела бизнеса с Юрием Антиповым. Сейчас идет юридическое оформление ГК. В базе данных ЕГРЮЛ такой организации еще нет.

Ранее активы семей Аристовых и Антиповых входили в «Урало-Сибирскую металлургическую компанию» (УСМК). 24 августа супруги Аристовы вышли из состава «УСМК», передав свои доли Антиповым, за которые пока денег не получили. В числе учредителей «УСМК» остались их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов, Они также скоро выйдут из состава собственников вместе со своими долями.

«Принято решение о создании ООО „Группа компаний Ариант“ (ООО „ГК Ариант“). Генеральный директор Кретов Александр Владимирович», — говорится в документах «УСМК», выложенных на сервисе СБИС. Новая ГК юридически будет зарегистрирована в трехэтажном особняке «Арианта» на улице Блюхера в Челябинске.

Все, что связано с металлургией, осталось у Антипова, в том числе Челябинский электрометаллургический комбинат. К Аристову отошли фирмы, выпускающие продукты, а также сеть магазинов «Ариант». «Аристов сам принял решение, что руководить фирмами через ГК будет Кретов», — сообщил URA.RU источник в окружении бизнесмена. В пресс-службе Аристова от комментариев воздержались.

Группа компаний Аристова и Антипова считалась одной из самых влиятельных в регионе. Совместный бизнес они создавали с начала девяностых годов. О разделе активов стало известно в мае. Общая недвижимость будет выставлена на продажу.