Рядом с Курганом снесут обелиск погибшим воинам

Недалеко от Кургана в Белозерском округе снесут остатки мемориала, установленного в 1977 году в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обелиск в деревне Козлова уже не числится на учете в муниципальном реестре. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы округа Юрий Стенников в ответе на редакционный запрос.
«В этом году остатки обелиска в деревне Козлова, где не осталось жителей, будут демонтированы. Плиты с фамилиями воинов, погибших в годы войны, были перенесены на мемориал в село Большой Камаган более 20 лет назад», — говорится в ответе с подписью чиновника.
Ранее сообщалось, что жители Белозерского округа просили отремонтировать обелиск в деревне Козлова. Мемориал находится в печальном состоянии посреди чистого поля.
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