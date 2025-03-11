11 марта 2025

Рядом с Курганом снесут обелиск погибшим воинам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заброшенный мемориал демонтируют
Заброшенный мемориал демонтируют Фото:

Недалеко от Кургана в Белозерском округе снесут остатки мемориала, установленного в 1977 году в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обелиск в деревне Козлова уже не числится на учете в муниципальном реестре. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы округа Юрий Стенников в ответе на редакционный запрос.

«В этом году остатки обелиска в деревне Козлова, где не осталось жителей, будут демонтированы. Плиты с фамилиями воинов, погибших в годы войны, были перенесены на мемориал в село Большой Камаган более 20 лет назад», — говорится в ответе с подписью чиновника.

Ранее сообщалось, что жители Белозерского округа просили отремонтировать обелиск в деревне Козлова. Мемориал находится в печальном состоянии посреди чистого поля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недалеко от Кургана в Белозерском округе снесут остатки мемориала, установленного в 1977 году в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обелиск в деревне Козлова уже не числится на учете в муниципальном реестре. Об этом URA.RU сообщил первый замглавы округа Юрий Стенников в ответе на редакционный запрос. «В этом году остатки обелиска в деревне Козлова, где не осталось жителей, будут демонтированы. Плиты с фамилиями воинов, погибших в годы войны, были перенесены на мемориал в село Большой Камаган более 20 лет назад», — говорится в ответе с подписью чиновника. Ранее сообщалось, что жители Белозерского округа просили отремонтировать обелиск в деревне Козлова. Мемориал находится в печальном состоянии посреди чистого поля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...