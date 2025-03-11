В Екатеринбурге в новых троллейбусах от «Группы Синара» появилась новая система отслеживания безбилетников. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В новых троллейбусах на табло теперь отображается, как много из вошедших пассажиров не оплатили проезд», — поделились пассажиры троллейбусов в telegram-канале «Интересный Екатеринбург». В таких троллейбусах обычно нет кондукторов, только терминалы для продажи билетов.
Такое можно встретить на четырех маршрутах в Екатеринбурге — №26, 31, 33 и 36. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
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