11 марта 2025

В новых троллейбусах Екатеринбурга по-новому следят «зайцами». Фото

В новых троллейбусах Екатеринбурга появилась система отслеживания безбилетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Такие предупреждения можно встретить в новых троллейбусах на четырех маршрутах
Такие предупреждения можно встретить в новых троллейбусах на четырех маршрутах Фото:

В Екатеринбурге в новых троллейбусах от «Группы Синара» появилась новая система отслеживания безбилетников. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В новых троллейбусах на табло теперь отображается, как много из вошедших пассажиров не оплатили проезд», — поделились пассажиры троллейбусов в telegram-канале «Интересный Екатеринбург». В таких троллейбусах обычно нет кондукторов, только терминалы для продажи билетов.

Такое можно встретить на четырех маршрутах в Екатеринбурге — №26, 31, 33 и 36. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.

Как выглядит табло с предупреждением в троллейбусе
Как выглядит табло с предупреждением в троллейбусе
Фото:

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В Екатеринбурге в новых троллейбусах от «Группы Синара» появилась новая система отслеживания безбилетников. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В новых троллейбусах на табло теперь отображается, как много из вошедших пассажиров не оплатили проезд», — поделились пассажиры троллейбусов в telegram-канале «Интересный Екатеринбург». В таких троллейбусах обычно нет кондукторов, только терминалы для продажи билетов. Такое можно встретить на четырех маршрутах в Екатеринбурге — №26, 31, 33 и 36. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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